Интересные моменты с "Бакинского марафона-2019" - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева в Баку состоялся четвёртый по счёту "Бакинский марафон-2019". Дистанция в 21 км охватывала маршрут от Площади государственного Флага до Бакинского олимпийского стадиона.

Как передаёт Report со ссылкой на Фонд Гейдара Алиева, "Бакинский марафон-2019" был нацелен на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели и подарил участникам участникам массу хороших впечатлений.

Участников по маршруту бега вдохновляли группы поддержки, DJ и барабанщики.

В марафоне приняли участие официальные лица, общественно-политические деятели, известные представители искусства.

В этом году в марафоне также приняли участие инвалиды Карабахской войны, обеспеченные протезами при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Представляем вам фотосессию с "Бакинского марафона-2019", запомнившегося участникам бурей эмоций тех, кто бросил вызов ветру: