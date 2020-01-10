​Инфантино избран членом МОК

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино избран членом Международного олимпийского комитета (МОК) на 135-й сессии этой организации в Лозанне.

Как передает Report, кроме него, членами МОК стали президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти и глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. Таким образом, общее количество членов МОК выросло до 101 человека.

«Поздравляем трёх наших новых коллег с избранием. Отныне МОК может рассчитывать на ценные советы этих опытных людей», — приводит слова главы МОК Томаса Баха официальный сайт комитета.