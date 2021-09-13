Инджи Азизова: Золотая медаль на Играх СНГ занимает важное место в моей карьере

"Я хорошо подготовилась к соревнованию и была намерена завоевать золотую медаль".

"Я хорошо подготовилась к соревнованию и была намерена завоевать золотую медаль".

Об этом заявила Report ставшая победителем первых Игр стран СНГ в Казани каратистка Инджи Азизова.

Спортсменка поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета в весовой категории 50 кг: "В финале я завоевала золотую медаль, одолев спортсменку из Узбекистана Насибабану Нарбаеву. Эта победа занимает очень важное место в моей карьере, потому что данное соревнование проводилось впервые. До турнира я думала только о золотой медали".