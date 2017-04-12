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    Индонезию на IV Играх исламской солидарности представят 110 спортсменов

    Азиатская страна будет представлены в 13 видах спорта

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Индонезийская делегация выступит на IV Играх исламской солидарности со 110 спортсменами.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание BeritaSatu, эта страна будет представлены в 13 видах спорта.

    Среди них: баскетбол, волейбол, плавание, прыжки в воду, атлетика, параатлетическая спортивная гимнастика, дзюдо, карате, стрельба, тхэквондо, тяжелая атлетика и ушу. Сборная Индонезии по футболу поздно подтвердила участие в соревнованиях и осталась вне этого вида спорта. В случае, если одна из команд откажется от участия, сборная Индонезии может занять ее место.

    Отметим, что IV Игры исламской солидарности состоятся 12-22 мая. 

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