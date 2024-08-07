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Индийскую спортсменку дисквалифицировали на Олимпиаде из-за избыточного веса

Индийскую спортсменку дисквалифицировали на Олимпиаде из-за избыточного веса Индийскую спортсменку Винеш Пхогат (50 кг) дисквалифицировали на летних Олимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
7 августа 2024 г. 12:23
Индийскую спортсменку дисквалифицировали на Олимпиаде из-за избыточного веса

Индийскую спортсменку Винеш Пхогат (50 кг) дисквалифицировали на летних Олимпийских играх в Париже.

Как передает Report, об этом сообщила олимпийская сборная Индии в соцсети "X".

На взвешивании перед финалом у спортсменки был обнаружен избыточный вес на 100 граммов. Правила этого не позволяют, и она была дисквалифицирована.

Винеш должна была сразиться за золотую медаль с Сарой Хильдебрандт из США. Золотая медаль будет вручена сопернице.

Напомним, что в весовой категории 50 кг выступала и представительница Азербайджана Мария Стадник. Титулованная спортсменка, проигравшая в 1/4 финала, завершила соревнования без медали.

Отметим, что летняя Олимпиада Париж-2024 завершится 11 августа.

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Версия на английском языке India wrestler Vinesh Phogat disqualified from Olympic final for being 100g overweight
Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Stadnikin mübarizə apardığı çəkidə finala yüksələn idmançı diskvalifikasiya edilib

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