Индийскую спортсменку дисквалифицировали на Олимпиаде из-за избыточного веса

Индийскую спортсменку Винеш Пхогат (50 кг) дисквалифицировали на летних Олимпийских играх в Париже.

Индийскую спортсменку Винеш Пхогат (50 кг) дисквалифицировали на летних Олимпийских играх в Париже.

Как передает Report, об этом сообщила олимпийская сборная Индии в соцсети "X".

На взвешивании перед финалом у спортсменки был обнаружен избыточный вес на 100 граммов. Правила этого не позволяют, и она была дисквалифицирована.

Винеш должна была сразиться за золотую медаль с Сарой Хильдебрандт из США. Золотая медаль будет вручена сопернице.

Напомним, что в весовой категории 50 кг выступала и представительница Азербайджана Мария Стадник. Титулованная спортсменка, проигравшая в 1/4 финала, завершила соревнования без медали.

Отметим, что летняя Олимпиада Париж-2024 завершится 11 августа.