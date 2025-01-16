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Имя народного пехлевана Алияра Мусаева занесено в 3 книги рекордов

Имя народного пехлевана Алияра Мусаева занесено в 3 книги рекордов Имя народного пехлевана Алияра Мусаева занесено в три книги рекордов.
Индивидуальные
16 января 2025 г. 17:05
Имя народного пехлевана Алияра Мусаева занесено в 3 книги рекордов

Имя народного пехлевана Алияра Мусаева занесено в три книги рекордов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики.

63-летний пехлеван из Шарура выполняет различные силовые номера. Один из его рекордов уже официально зарегистрирован.

Недавно имя Алияра Мусаева было внесено в книги рекордов Европы, СНГ и России.

Кроме того, пехлеван был награжден знаком "Золотая звезда" "Книги рекордов России" за уникальное достижение: 22 августа 2023 года на железнодорожной станции Кешля он протянул поезд (3 вагона) общей массой 71 тонна 250 кг. Награды были вручены в Москве главным редактором книги Алексеем Свистуновым.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXalq pəhləvanı Əliyar Musayevin adı 3 rekordlar kitabına düşüb 

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