Имя народного пехлевана Алияра Мусаева занесено в 3 книги рекордов

Имя народного пехлевана Алияра Мусаева занесено в три книги рекордов.

Имя народного пехлевана Алияра Мусаева занесено в три книги рекордов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики.

63-летний пехлеван из Шарура выполняет различные силовые номера. Один из его рекордов уже официально зарегистрирован.

Недавно имя Алияра Мусаева было внесено в книги рекордов Европы, СНГ и России.

Кроме того, пехлеван был награжден знаком "Золотая звезда" "Книги рекордов России" за уникальное достижение: 22 августа 2023 года на железнодорожной станции Кешля он протянул поезд (3 вагона) общей массой 71 тонна 250 кг. Награды были вручены в Москве главным редактором книги Алексеем Свистуновым.