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    Одна из улиц Нью-Йорка названа в честь Мухаммеда Али

    На этой улице расположен стадион, где легендарный боксер выходил на ринг

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Одна из улиц района Манхеттен в Нью-Йорке названа в честь легендарного боксера Мухаммеда Али.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, на этой улице расположен стадион, где легендарный боксер выходил на ринг.

    На пересечении 33-й улицы и 7-го проспекта, на углу Madison Square Garden, где Мухаммед Али провел большинство своих боев, установлена таблица "Muhammad Ali Way".

    Напомним, сегодня в родном городе боксера Луисвилл начнется двухдневная церемония прощания с легендарным боксером Мухаммедом Али, скончавшимся в возрасте 74 лет. 

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