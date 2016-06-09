Одна из улиц Нью-Йорка названа в честь Мухаммеда Али

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Одна из улиц района Манхеттен в Нью-Йорке названа в честь легендарного боксера Мухаммеда Али.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, на этой улице расположен стадион, где легендарный боксер выходил на ринг.

На пересечении 33-й улицы и 7-го проспекта, на углу Madison Square Garden, где Мухаммед Али провел большинство своих боев, установлена таблица "Muhammad Ali Way".

Напомним, сегодня в родном городе боксера Луисвилл начнется двухдневная церемония прощания с легендарным боксером Мухаммедом Али, скончавшимся в возрасте 74 лет.