Иман Хелиф опровергла информацию о приостановке карьеры

Иман Хелиф опровергла информацию о приостановке карьеры Алжирская спортсменка Иман Хелиф, ставшая победительницей Олимпийских игр 2024 года по боксу, опровергла информацию о приостановке карьеры.
21 августа 2025 г. 20:06
Иман Хелиф опровергла информацию о приостановке карьеры

Алжирская спортсменка Иман Хелиф, ставшая победительницей Олимпийских игр 2024 года по боксу, опровергла информацию о приостановке карьеры.

Как передает Report, комментарий Хелиф приводит агентство AFP.

"Я хочу разъяснить, что сообщения о приостановке мною карьеры ложны. Этот человек никоим образом не представляет меня. Я не объявляла о своем уходе из бокса, я предана своей спортивной карьере", - сказала боксерша.

Ранее бывший менеджер спортсменки Нассер Йесфах заявил, что Хелиф приостановила карьеру.

Версия на азербайджанском языке Paris-2024-də qızıl medal qazanan idmançı karyerasını bitirməsi ilə bağlı yayılan xəbəri təkzib edib

Последние новости

