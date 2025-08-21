Иман Хелиф опровергла информацию о приостановке карьеры

Алжирская спортсменка Иман Хелиф, ставшая победительницей Олимпийских игр 2024 года по боксу, опровергла информацию о приостановке карьеры.

Как передает Report, комментарий Хелиф приводит агентство AFP.

"Я хочу разъяснить, что сообщения о приостановке мною карьеры ложны. Этот человек никоим образом не представляет меня. Я не объявляла о своем уходе из бокса, я предана своей спортивной карьере", - сказала боксерша.

Ранее бывший менеджер спортсменки Нассер Йесфах заявил, что Хелиф приостановила карьеру.