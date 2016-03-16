​Илюмжинов: Азербайджан всегда являлся примером по развитию шахмат для стран ФИДЕ

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан всегда являлся примером по развитию и популяризации шахмат среди остальных 186 стран, входящих в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).

Как сообщает Report, об этом в интервью "Вестнику Кавказа" заявил президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.

Он подчеркнул, что Азербайджан - это первая страна, в которой была принята государственная программа по развитию шахмат.

Глава ФИДЕ напомнил, что это произошло в 2008 году, когда соответствующую программу подписал президент страны Ильхам Алиев.

По его словам, с тех пор в Азербайджане стали поддерживать шахматы не только на профессиональном уровне, они вводились как на обязательной основе, так и факультативно.

"В настоящее время в начальных классах школы проходит очень много соревнований и турниров. В частности, в сентябре этого года Баку станет столицей очередной шахматной олимпиады, когда несколько тысяч шахматистов из 190 стран мира будут бороться за право стать олимпийскими чемпионами", - отметил К. Илюмжинов.