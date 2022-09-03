О нас

Ильхам Закиев стал 8-кратным чемпионом Европы

Ильхам Закиев стал 8-кратным чемпионом Европы Член национальной сборной Азербайджана по парадзюдо Ильхам Закиев (+90 кг, J1) выиграл чемпионат Европы, который прошел в итальянском Кальяри.
Индивидуальные
3 сентября 2022 г. 20:18
Ильхам Закиев стал 8-кратным чемпионом Европы

Член национальной сборной Азербайджана по парадзюдо Ильхам Закиев (+90 кг, J1) выиграл чемпионат Европы, который прошел в итальянском Кальяри.

Как сообщает Report, 7-кратный чемпион Европы завоевал золотую медаль в восьмой раз.

Напомним, что 42-летний азербайджанский спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпион мира.

Другие члены сборной Азербайджана Закир Мислимов (90 кг, J1), Хатира Исмиева (+70 кг, J1) и Дурсадаф Керимова (+70 кг, J2) завоевали бронзовые медали.

Отметим, что 2 сентября Намиг Аббаслы и Исмаил Мурадов также завоевали бронзовые медали. Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы в общей сложности с 6 медалями, в том числе 1 золотой и 5 бронзовыми.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Zəkiyev səkkizinci dəfə Avropa çempionu olub

Самое важное

Президент Азербайджана в городе Черноббио дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
ФотоПрезидент Азербайджана в городе Черноббио дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
3 сентября 2022 г. 16:12
Названа дата завершения строительства здания Итальянско-азербайджанского университета
Названа дата завершения строительства здания Итальянско-азербайджанского университета
3 сентября 2022 г. 14:33
Президент: Если армянская сторона проявит такую же волю, в течение нескольких месяцев мы сможем подписать мирное соглашение
Президент: Если армянская сторона проявит такую же волю, в течение нескольких месяцев мы сможем подписать мирное соглашение
3 сентября 2022 г. 14:07
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
2 сентября 2022 г. 19:20
Президент: Мы никогда не подстраивались под политику соседних стран
Президент: Мы никогда не подстраивались под политику соседних стран
2 сентября 2022 г. 17:41
Президент: Азербайджан является надежным поставщиком газа для соседних стран
Президент: Азербайджан является надежным поставщиком газа для соседних стран
2 сентября 2022 г. 12:54
Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство и дружбу
Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство и дружбу
2 сентября 2022 г. 10:27
Лидеры Азербайджана и Италии обсудили прошедшие в Брюсселе мирные переговоры
Лидеры Азербайджана и Италии обсудили прошедшие в Брюсселе мирные переговоры
1 сентября 2022 г. 22:19
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности
1 сентября 2022 г. 18:16
Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
1 сентября 2022 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi