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Ильхам Закиев: Посвящаю свою победу азербайджанскому народу

Ильхам Закиев: Посвящаю свою победу азербайджанскому народу Посвящаю эту победу азербайджанскому народу.
Индивидуальные
7 сентября 2024 г. 20:53
Ильхам Закиев: Посвящаю свою победу азербайджанскому народу

Посвящаю эту победу азербайджанскому народу.

Как передает Report, об этом сказал член сборной Азербайджана по парадзюдо Ильхам Закиев, завоевавший бронзовую медаль на парижской Паралимпиаде.

Выступавший в весовой категории 90кг+ спортсмен напомнил, что принимает участие в Паралимпийских играх в шестой раз.

"Из-за травм моя подготовка не прошла на желаемом уровне. Тем не менее, мне досталась бронзовая медаль. На Паралимпиаде любая медаль - это победа. Я очень рад, эта медаль - результат труда и усилий многих людей, тренеров, товарищей по тренировкам, семьи, Национального Паралимпийского комитета, федерации. Я благодарю их всех. Да здравствует Азербайджан! Слава Всевышнему, что мы теперь представляем Азербайджан, который полностью восстановил свою территориальную целостность", - подчеркнул И.Закиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Zəkiyev: "Bu qələbəmi Azərbaycan xalqına həsr edirəm"

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