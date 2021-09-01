Ильхам Закиев: Не думаю о завершении карьеры

"Мы приехали на Паралимпиаду как спортсмены страны-победительницы и поэтому обязаны были вернуться из Токио с медалями".

"Мы приехали на Паралимпиаду как спортсмены страны-победительницы и поэтому обязаны были вернуться из Токио с медалями".

Как сообщает Report, об этом по прибытии в Баку заявил бронзовый призер летних Паралимпийских игр "Токио-2020" азербайджанский дзюдоист Ильхам Закиев.

Представленный в весовой категории 100 кг+ спортсмен рассказал о нелегком поединке с представителем Великобритании: "Соперник был хорошо подготовлен, но мне удалось победить его. А потом я вышел на поединок с корейским паралимпийским чемпионом. Это была напряженная схватка. Я сломал два пальца на ноге, но продолжил борьбу. Поединок продолжался 8 минут, и в итоге соперник победил, а я получил бронзовую медаль. Эту победу я посвящаю Верховному главнокомандующему, нашим гази и памяти шехидов".

Закиев отметил, что не думает о завершении карьеры: "До Паралимпиады в Париже осталось три года. Как только восстановлюсь после травм, вернусь к тренировкам".