Президент Азербайджана подписал распоряжение относительно Токио-2020

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении подготовки азербайджанских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм и их участия в Играх.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях обеспечения на должном уровне организованной подготовки национальной олимпийской команды Азербайджана к XXXII летним Олимпийским играм и национальной паралимпийской команды Азербайджана к XVI летним Паралимпийским играм и их участия в этих Играх.

В документе говорится: "Олимпийские игры - самое важное и грандиозное спортивное мероприятие, находящееся в центре внимания всех государств мира. В современную эпоху участие каждого государства в Олимпийском движении, результаты, показанные представляющими их спортсменами на Олимпийских играх, демонстрируют потенциал страны не только в области спорта, но и общий уровень ее развития, влияют на ее международный авторитет.

Азербайджан уже широко известен на международной арене как спортивная держава, и спортивная общественность высоко оценивает успехи нашей республики в области спорта, ее вклад в развитие Олимпийского и Паралимпийского движения. Наглядным подтверждением этого являются состоявшиеся в последние годы в Азербайджане такие крупномасштабные соревнования как I Европейские игры, IV Игры исламской солидарности, Всемирная шахматная олимпиада и Формула 1.

Азербайджанские спортсмены с большим успехом выступали на Олимпийских и Паралимпийских играх. 1 золотая, 7 серебряных, 10 бронзовых медалей, завоеванных национальной олимпийской командой Азербайджана на XXXI летних Олимпийских играх, и 1 золотая, 8 серебряных и 2 бронзовые медали паралимпийской сборной команды на XV летних Паралимпийских играх - яркое проявление развития спорта в нашей стране и его большого потенциала.

Подготовительную работу к предстоящим в 2020 году в японском городе Токио летним Олимпийским играм и летним Паралимпийским играм осуществляют Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Национальный олимпийский комитет Азербайджана, Национальный паралимпийский комитет Азербайджана и соответствующие спортивные федерации".

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено, согласно специальным программам, которые будут представлены Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Национальным олимпийским комитетом Азербайджана и Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана, обеспечить проведение национальными сборными командами учебно-тренировочных сборов на этапе подготовки к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм, участие спортсменов в официальных международных соревнованиях, организацию в стране лицензионных соревнований, участие азербайджанской делегации в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также осуществление других мероприятий и решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.