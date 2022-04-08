Ильхам Алиев: Главное, чтобы наши спортсмены достойно представляли нашу страну

"Есть и такое, что мы уже привыкаем к этим победам, и будет сложно поддерживать эти высокие результаты. В спорте может быть все - и поражение, и победа. Но я уверен, что, несмотря на результаты на предстоящих соревнованиях, главное, чтобы наши спортсмены

"Есть и такое, что мы уже привыкаем к этим победам, и будет сложно поддерживать эти высокие результаты. В спорте может быть все - и поражение, и победа. Но я уверен, что, безотносительно от результатов в будущих соревнованиях, главное, чтобы наши спортсмены достойно представляли нашу страну, как они достойно представляли ее до сих пор".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время приема членов сборной Азербайджана после чемпионата Европы по борьбе среди взрослых в Венгрии.