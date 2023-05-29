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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия 26-го ЧМ по таэквондо в Баку

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия 26-го ЧМ по таэквондо в Баку 29 мая в Баку проходит церемония открытия 26-го Чемпионата мира по таэквондо.
Индивидуальные
29 мая 2023 г. 17:31
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии открытия 26-го ЧМ по таэквондо в Баку

29 мая в Баку проходит церемония открытия 26-го Чемпионата мира по таэквондо.

Как сообщает Report, в церемонии открытия принимают участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

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Отметим, что чемпионат, совпавший по времени со 100-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева и 50-летием Всемирной федерации таэквондо, проходит под лозунгом "Воспламени свою силу". На 26-м чемпионате мира, который продлится до 4 июня, 949 таэквондистов из 145 стран будут соревноваться в 16 весовых категориях. Спортсмен, который станет чемпионом мира, добавит в свой актив 140 рейтинговых очков.

Нашу сборную на чемпионате представляют Сайяд Дадашев (54 кг), Гашим Магомедов (58 кг), Ханоглан Керимов (63 кг), Джавад Агаев (68 кг), Эльтадж Гафаров (74 кг), Алескер Алиев (80 кг), Талех Сулейманов (87 кг), Хамидрза Бадриалиабади (+87 кг), Миная Акберова (46 кг), Патимат Абакарова (49 кг), Самаррух Османова (53 кг), Фатима Меджидова (62 кг) и Фарида Азизова (67 кг).

В чемпионате принимают участие около 2000 гостей из более чем 150 стран мира. В связи с этим в рамках чемпионата проводится ряд мероприятий.

Напомним, что решение о проведении соревнований в Баку было принято еще в прошлом году. На встрече, организованной в административном здании Международного олимпийского комитета в швейцарском городе Лозанна с участием президента организации Томаса Баха, свои кандидатуры на проведение этого соревнования выдвинули три страны – Азербайджан, Китай и Болгария, но последняя впоследствии отозвала заявку. В результате в числе претендентов на проведение чемпионата остались Азербайджан и Китай. Учитывая, что наша страна успешно провела ряд престижных соревнований, в том числе чемпионат Европы по таэквондо, Гран-при, олимпийские отборочные турниры в этом виде спорта, международная организация доверила проведение чемпионата мира Азербайджану. Мировое первенство по таэквондо проводится на пространстве СНГ во второй раз, ранее его принимала Россия. В то же время Азербайджан является седьмой европейской страной, принимающей чемпионат мира после Германии, Дании, Испании, Греции, России и Великобритании.

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Версия на азербайджанском языке Prezident və birinci xanım taekvondo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimində iştirak ediblər - YENİLƏNİB
Версия на английском языке President Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva attending opening ceremony of 26th World Taekwondo Championships in Baku

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