Ильхам Алиев: “Cоревнования "Формула-1" приносят нашей стране большие экономические дивиденды”

“Cоревнования "Формула-1" приносят нашей стране большие экономические дивиденды”.

Как передает “Report”, об этом, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2019 года.

“По традиции, будут проведены соревнования "Формула-1". Матчи чемпионата Европы по футболу совпали с соревнованиями "Формула-1". Поэтому на все структуры, занимающиеся организационными вопросами, ложится дополнительная ответственность. Необходимо так спланировать всю работу, чтобы эти два важных мероприятия не мешали друг другу. Поэтому уже сейчас следует правильно построить всю работу.

Что касается соревнований "Формула-1", то могу сказать, что они приносят нашей стране огромную пользу. Во-первых, города, где проводятся соревнования "Формула-1", являются либо столичными, либо крупными городами развитых стран. То, что среди них есть город Баку, – большое событие для нас. Во-вторых, соревнования "Формула-1" приносят нашей стране большие экономические дивиденды, так же, как и всем другим городам. Если кто-то говорит, что это вредит нам, то он либо не знает, либо пытается намеренно исказить эти вопросы. Если это вредит нам, то значит, одновременно с нами вредит и проводящим данные соревнования почти 20 городам, они тоже терпят убытки? Конечно, нет.

Соревнования "Формула-1" имеют огромный мультипликативный эффект. Тысячи приехавших из-за рубежа гостей расходуют здесь деньги. Это приносит огромную экономическую выгоду. После первой "Формулы-1" начался массовый приток туристов в Азербайджан. Я хорошо помню эти даты, так как ежемесячно или ежеквартально мне сообщают о количестве прибывших туристов. Таким образом, после проведения первых соревнований число туристов увеличилось на 24 процента. В следующем году – еще на 22 процента, затем – на 5 процентов. Наконец, в этом году, уже за одиннадцать месяцев – на 11 процентов. Впервые в истории Азербайджан посетили более 3 миллионов туристов. Я поручил соответствующим структурам подсчитать, сколько денег расходовали эти туристы. Конечно, мы точно узнаем это как посредством платежных карт, так и по предполагаемому расходу денег – есть и такая методология подсчета. Во всяком случае, это исчисляется миллиардами манатов. Это и есть вклад прибытия туристов в экономику страны”.

Глава государства подчеркнул, что cоздание рабочих мест, развитие обслуживающего и транспортного секторов – все это связано с туризмом: “Сегодня самые развитые страны, обладающие крупным промышленным, сельскохозяйственным потенциалом, также ведут борьбу за каждого туриста. Число туристов в развитых странах, особенно в странах, где много живописных мест, измеряется десятками миллионов, это приносит им огромную пользу. В некоторых странах сектор туризма является ведущим сектором экономики. Конечно, у нас это не так. Однако для развития данного сектора соревнования "Формула-1" имеют особое значение”.