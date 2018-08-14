Ильхам Закиев: Проведение в Баку Чемпионата мира по дзюдо представляет особую важность для Азербайджана

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ "Проведение чемпионата мира в моей стране весьма отрадно. Это очень важно для Азербайджана. Я буду отслеживать соревнования во всех весовых категориях".

По сообщению Report, об этом в интервью официальному сайту Международной федерации дзюдо заявил двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев, подчеркивая важность предстоящего в Баку Чемпионата мира по дзюдо, который стартует 20 сентября.

Он заявил, что при отсутствии 10-кратного чемпиона мира и 5-кратного чемпиона Европы Тедди Ринера, выступающего в весовой категории свыше 100 кг, на пьедестал почета взойдет новый чемпион: "Мне доставляет особое удовольствие наблюдать за борьбой спортсменов, выступающих в тяжелом весе. При отсутствии Ринера мы увидим нового чемпиона мира".

Закиев поведал о тяжелом ранении, полученном в Карабахе, о приходе в профессиональный спорт. Он сказал, что, получив ранение, 5 дней лежал в коме: "Я с 15 лет занимаюсь дзюдо. До того я увлекался борьбой, потому что этот вид спорта популярен в Азербайджане. Однако вскоре я понял, что дзюдоистам подвластно все и перешел в этот вид спорта. Я внимательно следил за выступлениями японцев и Назима Гусейнова. Как сейчас помню его победу над корейцем Юн Хьюном в финале летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне. Поначалу у меня был любительский интерес, но, начав тренироваться, я завоевал успех. В 1998 году меня призвали в армию. Я получил назначение в спецназ, поскольку был очень жестким. После ранения 5 дней лежал в коме. Врачи не верили, что я выживу. Я выжил, но было очень трудно”.

Паралимпийский чемпион дал рекомендации молодежи: "Поначалу было трудно. Сейчас на татами я чувствую себя как рыба в воде. Я не вижу, но ощущаю предметы. Дзюдо – моя жизнь. Горжусь тем, что представляю свою страну, и помогаю развитию спорта. Восторгаюсь завоеванными титулами. Я советую нашей молодежи не отступать, упорно идти вперед и прислушиваться к тренеру. Надо работать над собой. Сегодня я – образец для молодежи. Я должен возложить на себя эту важную общественную роль".