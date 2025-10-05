Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    III Игры СНГ: Азербайджанская фехтовальщица завоевала бронзовую медаль

    Индивидуальные
    • 05 октября, 2025
    • 15:16
    Азербайджанская фехтовальщица завоевала бронзовую медаль на III Играх СНГ.

    Как сообщает западное бюро Report, Валентина Зейналова проиграла в полуфинале российской спортсменке со счетом 15-5.

    Отметим, что В.Зейналова выступала в фехтовании на саблях.

