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III Европейские игры: В борьбу вступают 8 азербайджанских спортсменов

III Европейские игры: В борьбу вступают 8 азербайджанских спортсменов Сегодня в Польше стартуют III Европейские игры.
Индивидуальные
20 июня 2023 г. 10:08
III Европейские игры: В борьбу вступают 8 азербайджанских спортсменов

Сегодня в Польше стартуют III Европейские игры.

Как сообщает Report, в первый день Игр к борьбе присоединятся восемь азербайджанских спортсменов.

Свои силы в соревнованиях испытают Ламия Велиева (бег на 400 метров), Алексис Копельо (тройной прыжок), Джавид Мамедов (бег на 400 метров), Анна Юсупова (бег на 5 000 метров), Эльман Абышов (бег на 800 метров), Анна Скидан (метание молота), Илаха Гулиева (бег на 100 метров) и Алексей Алиакберов (бег на 100 метров).

Отметим, что III Европейские игры продлятся до 2 июля.

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Версия на азербайджанском языке III Avropa Oyunları: İlk gündə Azərbaycanın 8 atleti çıxış edəcək

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