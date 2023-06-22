О нас

III Европейские игры: Сегодня определятся первые медалисты

III Европейские игры: Сегодня определятся первые медалисты В Польше проходят III Европейские игры.
Индивидуальные
22 июня 2023 г. 10:07
III Европейские игры: Сегодня определятся первые медалисты

В Польше проходят III Европейские игры.

Как сообщает Report, сегодня определятся первые медалисты.

В третий день Игр азербайджанские спортсмены будут соревноваться в таких видах спорта, как атлетика, карате и стрельба. Сегодня азербайджанские каратисты и стрелки могут завоевать первые медали на Европейских играх. Атлеты же завершат свои выступления.

Карате

11:00. Мужчины: Аминага Гулиев (60 кг), Турал Агаларзаде (67 кг)

Женщины: Фидан Теймурова (50 кг), Мадина Садыгова (55 кг)

Атлетика

12:05. Женщины, 200 м: Илаха Гулиева

12:25. Мужчины, 200 м: Алексей Алиакберов

12:28. Мужчины, толкание ядра: Исмаил Алиев

12:55. Женщины, прыжки в длину: Фахрия Тагизаде

13:40. Мужчины, 5000 м: Эльман Абышов

14:20. Женщины, 1500 м: Анна Юсупова

14:42. Смешанная эстафета, 4х400 м: сборная Азербайджана

Стрельба

13:15. Мужчины, стрельба на 10 м из пневматического пистолета: Руслан Лунев

15:15. Женщины, стрельба на 10 м из пневматического пистолета: Нигяр Насирова, Назрин Аббаслы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке III Avropa Oyunları: Azərbaycan bu gün ilk medallarını qazana bilər

Самое важное

Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне, Ходжавенде, Шуше и Ходжалы
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне, Ходжавенде, Шуше и Ходжалы
22 июня 2023 г. 10:02
Арестованы граждане Азербайджана, вступившие в незаконные вооруженные формирования за рубежом
Арестованы граждане Азербайджана, вступившие в незаконные вооруженные формирования за рубежом
22 июня 2023 г. 09:40
МВД о событиях в Гедабеке: Распространяемые в соцсетях кадры не отражают другие аспекты незаконных действий
МВД о событиях в Гедабеке: Распространяемые в соцсетях кадры не отражают другие аспекты незаконных действий
21 июня 2023 г. 12:44
Назначен новый заместитель премьер-министра Нахчывана
ФотоНазначен новый заместитель премьер-министра Нахчывана
20 июня 2023 г. 17:11
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств, не включенных в госреестр
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств, не включенных в госреестр
20 июня 2023 г. 12:31
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых
20 июня 2023 г. 12:28
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
19 июня 2023 г. 13:14
В Агдаме обнаружено массовое захоронение
ФотоВ Агдаме обнаружено массовое захоронение
19 июня 2023 г. 11:58
Президент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
17 июня 2023 г. 17:55
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
17 июня 2023 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi