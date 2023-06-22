III Европейские игры: Сегодня определятся первые медалисты

В Польше проходят III Европейские игры.

В Польше проходят III Европейские игры.

Как сообщает Report, сегодня определятся первые медалисты.

В третий день Игр азербайджанские спортсмены будут соревноваться в таких видах спорта, как атлетика, карате и стрельба. Сегодня азербайджанские каратисты и стрелки могут завоевать первые медали на Европейских играх. Атлеты же завершат свои выступления.

Карате

11:00. Мужчины: Аминага Гулиев (60 кг), Турал Агаларзаде (67 кг)

Женщины: Фидан Теймурова (50 кг), Мадина Садыгова (55 кг)

Атлетика

12:05. Женщины, 200 м: Илаха Гулиева

12:25. Мужчины, 200 м: Алексей Алиакберов

12:28. Мужчины, толкание ядра: Исмаил Алиев

12:55. Женщины, прыжки в длину: Фахрия Тагизаде

13:40. Мужчины, 5000 м: Эльман Абышов

14:20. Женщины, 1500 м: Анна Юсупова

14:42. Смешанная эстафета, 4х400 м: сборная Азербайджана

Стрельба

13:15. Мужчины, стрельба на 10 м из пневматического пистолета: Руслан Лунев

15:15. Женщины, стрельба на 10 м из пневматического пистолета: Нигяр Насирова, Назрин Аббаслы.