III Европейские игры: Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в пяти видах спорта

В Польше проходят III Европейские игры.

В Польше проходят III Европейские игры.

Как сообщает Report, в четвертый день соревнований азербайджанские спортсмены будут соревноваться в 5 видах спорта.

В карате и тхэквондо выступят 4 спортсмена, в боксе - 2, в стрельбе из лука - 1, в стрельбе сборная Азербайджана испытает свои силы в командных соревнованиях.

Стрельба из лука

10:45. Женщины: Яйлагуль Рамазанова (индивидуальные соревнования)

Каратэ

11:00. Женщины: Ирина Зарецкая (68 кг), Фарида Алиева (+68 кг)

Мужчины: Фарид Агаев (75 кг), Асиман Гурбанлы (+84 кг)

Тхэквондо

11:00. Женщины: Миная Акберова (46 кг), Патимат Абакарова (49 кг)

Мужчины: Саяд Дадашов (54 кг), Гашим Магомедов (58 кг)

Стрельба

11:45. Смешанная пара Руслан Лунев и Нигяр Насырова (стрельба из пневматического пистолета на 10 м)

Бокс

15:00. Мужчины: Умид Рустамов (57 кг), Малик Гасанов (63,5 кг)

Отметим, что Турал Агаларзаде (67 кг) завоевал золотую медаль на III Европейских играх. Сборная Азербайджана с 1 медалью заняла 10-е место в командном зачете.