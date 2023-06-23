О нас

III Европейские игры: Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в пяти видах спорта

III Европейские игры: Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в пяти видах спорта В Польше проходят III Европейские игры.
Индивидуальные
23 июня 2023 г. 09:31
III Европейские игры: Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в пяти видах спорта

В Польше проходят III Европейские игры.

Как сообщает Report, в четвертый день соревнований азербайджанские спортсмены будут соревноваться в 5 видах спорта.

В карате и тхэквондо выступят 4 спортсмена, в боксе - 2, в стрельбе из лука - 1, в стрельбе сборная Азербайджана испытает свои силы в командных соревнованиях.

Стрельба из лука

10:45. Женщины: Яйлагуль Рамазанова (индивидуальные соревнования)

Каратэ

11:00. Женщины: Ирина Зарецкая (68 кг), Фарида Алиева (+68 кг)

Мужчины: Фарид Агаев (75 кг), Асиман Гурбанлы (+84 кг)

Тхэквондо

11:00. Женщины: Миная Акберова (46 кг), Патимат Абакарова (49 кг)

Мужчины: Саяд Дадашов (54 кг), Гашим Магомедов (58 кг)

Стрельба

11:45. Смешанная пара Руслан Лунев и Нигяр Насырова (стрельба из пневматического пистолета на 10 м)

Бокс

15:00. Мужчины: Умид Рустамов (57 кг), Малик Гасанов (63,5 кг)

Отметим, что Турал Агаларзаде (67 кг) завоевал золотую медаль на III Европейских играх. Сборная Азербайджана с 1 медалью заняла 10-е место в командном зачете.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке III Avropa Oyunları: Azərbaycan idmançıları bu gün 5 növdə çıxış edəcəklər

Другие новости из категории

Очередное заседание Генеральной ассамблеи FIA пройдет в Баку
Очередное заседание Генеральной ассамблеи FIA пройдет в Баку
23 июня 2023 г. 04:41
Евроигры: Определились соперники азербайджанских тхэквондистов 
Евроигры: Определились соперники азербайджанских тхэквондистов 
22 июня 2023 г. 23:14
Золотой призер Европейских игр: Я чувствовал, что выиграю сегодня
Золотой призер Европейских игр: Я чувствовал, что выиграю сегодня
22 июня 2023 г. 22:16
Турал Агаларзаде принес первую медаль Азербайджану на Евроиграх
ФотоТурал Агаларзаде принес первую медаль Азербайджану на Евроиграх
22 июня 2023 г. 21:27
Четыре азербайджанских дзюдоиста стали чемпионами Европы
Четыре азербайджанских дзюдоиста стали чемпионами Европы
22 июня 2023 г. 21:13
III Европейские игры: Сегодня определятся первые медалисты
III Европейские игры: Сегодня определятся первые медалисты
22 июня 2023 г. 10:07
В Польше прошла церемония открытия III Европейских игр
ФотоВ Польше прошла церемония открытия III Европейских игр
22 июня 2023 г. 02:03
Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал серебро турнира в Стамбуле
Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал серебро турнира в Стамбуле
21 июня 2023 г. 21:58
Стали известны знаменосцы сборной Азербайджана на III Европейских играх
Стали известны знаменосцы сборной Азербайджана на III Европейских играх
21 июня 2023 г. 18:17
Азербайджанская гимнастка завоевала еще две медали на Всемирных специальных Олимпийских играх 
Азербайджанская гимнастка завоевала еще две медали на Всемирных специальных Олимпийских играх 
21 июня 2023 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi