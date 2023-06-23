III Европейские игры: Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в пяти видах спорта

В Польше проходят III Европейские игры.
Как сообщает Report, в четвертый день соревнований азербайджанские спортсмены будут соревноваться в 5 видах спорта.
В карате и тхэквондо выступят 4 спортсмена, в боксе - 2, в стрельбе из лука - 1, в стрельбе сборная Азербайджана испытает свои силы в командных соревнованиях.
Стрельба из лука
10:45. Женщины: Яйлагуль Рамазанова (индивидуальные соревнования)
Каратэ
11:00. Женщины: Ирина Зарецкая (68 кг), Фарида Алиева (+68 кг)
Мужчины: Фарид Агаев (75 кг), Асиман Гурбанлы (+84 кг)
Тхэквондо
11:00. Женщины: Миная Акберова (46 кг), Патимат Абакарова (49 кг)
Мужчины: Саяд Дадашов (54 кг), Гашим Магомедов (58 кг)
Стрельба
11:45. Смешанная пара Руслан Лунев и Нигяр Насырова (стрельба из пневматического пистолета на 10 м)
Бокс
15:00. Мужчины: Умид Рустамов (57 кг), Малик Гасанов (63,5 кг)
Отметим, что Турал Агаларзаде (67 кг) завоевал золотую медаль на III Европейских играх. Сборная Азербайджана с 1 медалью заняла 10-е место в командном зачете.