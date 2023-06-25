III Европейские игры: Азербайджанские спортсмены испытают силы в пяти видах спорта

В Польше продолжаются III Европейские игры.
Как сообщает Report, в шестой день соревнований азербайджанские спортсмены испытают силы в пяти видах спорта.
Четверо спортсменов испытают свои силы в тайском боксе (муай-тай) и фехтовании, трое - в стрельбе и боксе и двое - в тхэквондо.
25 июня
Стрельба
11:00. Регина Мифтахутдинова, Нурлана Джафарова (скит)
11:15. Нигяр Насирова (стрельба из пистолета на дистанции 25 метров)
Тхэквондо
Женщины
11:36. 67 кг. 1/8 финала. Фарида Азизова - Атанасия Мицопоуло (Греция)
Мужчины
12:35. 74 кг, 1/8 финала. Элтадж Гафаров - Лукаш Чудноч (Польша)
Фехтование
Мужчины
15:00. сабля, групповой этап (Салех Мамедов, Мурад Акберов, Максуд Гусейнли, Айхан Хасыев)
Бокс
Мужчины
15:45. 63,5 кг, 1/8 финала. Малик Гасанов - Дин Клинси (Ирландия)
16:15. 71 кг, 1/16 финала. Сархан Алиев - Михал Такач (Словакия)
17:15. +92 кг, 1/16 финала. Мухаммед Абдуллаев - Угур Айдемир (Турция)
Муай-тай
Мужчины
16:25. 67 кг, 1/4 финала. Хаял Алиев - Георгий Клейн (Грузия)
18:10. 71 кг, 1/4 финала Махаббат Гумбатов - Якуб Ражевски (Польша)
Женщины
19:10. 1/4 финала. Айсун Дервишова - Зеляна Питеса (Хорватия)
20:10. 63,5 кг, 1/4 финала. Эмилия Рзаева - Нора Корнолл (Франция).