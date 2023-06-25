III Европейские игры: Азербайджанские спортсмены испытают силы в пяти видах спорта

В Польше продолжаются III Европейские игры.

В Польше продолжаются III Европейские игры.

Как сообщает Report, в шестой день соревнований азербайджанские спортсмены испытают силы в пяти видах спорта.

Четверо спортсменов испытают свои силы в тайском боксе (муай-тай) и фехтовании, трое - в стрельбе и боксе и двое - в тхэквондо.

25 июня

Стрельба

11:00. Регина Мифтахутдинова, Нурлана Джафарова (скит)

11:15. Нигяр Насирова (стрельба из пистолета на дистанции 25 метров)

Тхэквондо

Женщины

11:36. 67 кг. 1/8 финала. Фарида Азизова - Атанасия Мицопоуло (Греция)

Мужчины

12:35. 74 кг, 1/8 финала. Элтадж Гафаров - Лукаш Чудноч (Польша)

Фехтование

Мужчины

15:00. сабля, групповой этап (Салех Мамедов, Мурад Акберов, Максуд Гусейнли, Айхан Хасыев)

Бокс

Мужчины

15:45. 63,5 кг, 1/8 финала. Малик Гасанов - Дин Клинси (Ирландия)

16:15. 71 кг, 1/16 финала. Сархан Алиев - Михал Такач (Словакия)

17:15. +92 кг, 1/16 финала. Мухаммед Абдуллаев - Угур Айдемир (Турция)

Муай-тай

Мужчины

16:25. 67 кг, 1/4 финала. Хаял Алиев - Георгий Клейн (Грузия)

18:10. 71 кг, 1/4 финала Махаббат Гумбатов - Якуб Ражевски (Польша)

Женщины

19:10. 1/4 финала. Айсун Дервишова - Зеляна Питеса (Хорватия)

20:10. 63,5 кг, 1/4 финала. Эмилия Рзаева - Нора Корнолл (Франция).