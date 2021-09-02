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Игры стран СНГ: Два азербайджанских боксера вышли в полуфинал

Игры стран СНГ: Два азербайджанских боксера вышли в полуфинал Два азербайджанских боксера вышли в финал I Игр стран СНГ, проходящих в Казани.
Индивидуальные
2 сентября 2021 г. 17:30
Игры стран СНГ: Два азербайджанских боксера вышли в полуфинал

Два азербайджанских боксера вышли в финал I Игр стран СНГ, проходящих в Казани.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 48 кг Таги Насибов в 1/4 финала одолел представителя Беларуси Вадима Вечерского. Ибрагим Зейналов (50 кг) в том же раунде оказался сильнее Муинхона Мавлонова (Таджикистан).

Рамал Йолчуев (46 кг) в 1/4 финала уступил Темирхану Даниарову (Кыргызстан), Мухаммедали Гасымзаде (54 кг) – Фарруху Тулаганову (Узбекистан), Зия Гасанов (66 кг) – Владиславу Кузнецову (Беларусь).

В полуфинале Т.Насибов встретится с узбеком Жавохиром Куйсиновым, а Ибрагим Зейналов – с россиянином Артемом Назаровым.

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Версия на английском языке ФотоCIS Games: Two Azerbaijani boxers qualify for semifinals
Версия на азербайджанском языке ФотоMDB Oyunları: Azərbaycanın iki boksçusu yarımfinala yüksəlib

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