О нас
Report Georgia
Аудио новости

Игры стран СНГ: Два азербайджанских борца вольного стиля завоевали бронзу

Игры стран СНГ: Два азербайджанских борца вольного стиля завоевали бронзу Азербайджанский борец вольного стиля Алиаббас Рзазаде завоевал медаль на первых Играх СНГ в Казани.
Индивидуальные
4 сентября 2021 г. 19:04
Игры стран СНГ: Два азербайджанских борца вольного стиля завоевали бронзу

Еще один азербайджанский борец вольного стиля Сабир Джафаров завоевал медаль на первых Играх стран СНГ в Казани, Россия.

Как сообщает Report, спортсмен в весовой категории до 65 кг завоевал бронзу.

Отметим, что в настоящее время в активе сборной Азербайджана 3 золотые, 2 серебряные и 11 бронзовых медалей.

18:45

Азербайджанский борец вольного стиля Алиаббас Рзазаде завоевал медаль на первых Играх стран СНГ в Казани.

Как сообщает Report, спортсмен в весовой категории 57 кг завоевал бронзу.

Отметим, что сегодня в борьбу за награды вступили 10 азербайджанских борцов "вольников".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоMDB Oyunları: Azərbaycanın iki sərbəst güləşçisi qızıl medal qazanıb

Самое читаемое

Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар
Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар
31 августа 2021 г. 07:44
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Таможенники обнаружили 20 Iphone 12, ввезенных контрабандой из России
Таможенники обнаружили 20 Iphone 12, ввезенных контрабандой из России
30 августа 2021 г. 16:43
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
30 августа 2021 г. 18:00
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
ЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
ВидеоЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
2 сентября 2021 г. 00:37
В TƏBİB прокомментировали утверждения о связи смерти режиссера AzTV с вакцинацией
В TƏBİB прокомментировали утверждения о связи смерти режиссера AzTV с вакцинацией
1 сентября 2021 г. 16:51
Число вылечившихся от COVID-19 в Азербайджане превысило количество заразившихся
Число вылечившихся от COVID-19 в Азербайджане превысило количество заразившихся
1 сентября 2021 г. 18:16
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
30 августа 2021 г. 22:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi