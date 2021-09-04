Игры стран СНГ: Два азербайджанских борца вольного стиля завоевали бронзу

Еще один азербайджанский борец вольного стиля Сабир Джафаров завоевал медаль на первых Играх стран СНГ в Казани, Россия.
Как сообщает Report, спортсмен в весовой категории до 65 кг завоевал бронзу.
Отметим, что в настоящее время в активе сборной Азербайджана 3 золотые, 2 серебряные и 11 бронзовых медалей.
18:45
Азербайджанский борец вольного стиля Алиаббас Рзазаде завоевал медаль на первых Играх стран СНГ в Казани.
Как сообщает Report, спортсмен в весовой категории 57 кг завоевал бронзу.
Отметим, что сегодня в борьбу за награды вступили 10 азербайджанских борцов "вольников".