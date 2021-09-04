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Игры стран СНГ: Азербайджанские спортсмены завоевали еще 5 медалей

Игры стран СНГ: Азербайджанские спортсмены завоевали еще 5 медалей Азербайджанские спортсмены завоевали еще 5 медалей на I играх СНГ в российском городе Казани.
Индивидуальные
4 сентября 2021 г. 16:33
Игры стран СНГ: Азербайджанские спортсмены завоевали еще 5 медалей

Азербайджанские спортсмены завоевали еще 5 медалей на I играх СНГ в российском городе Казани.

Как сообщает командированный в Казань сотрудник Report, Айсу Исмайлова (48 кг), Искендер Кызбас (57 кг) и Эмили Рзаева (63 кг) были удостоены бронзовых медалей.

Помимо этого, сегодня бронзовые медали завоевали боксеры Таги Насибов (48 кг) и Ибрагим Зейналов (50 кг).

Отметим, что команда из Азербайджана, имеющая в своем активе 3 золотые, 1 серебряную и 7 бронзовых медалей, расположилась на второй строчке медального зачета. Лидирует в рейтинге Россия с 5 золотыми, 2 серебряными и 6 бронзовыми медалями. Первую "тройку" замыкает Беларусь с 6 медалями (2 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые).

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Версия на азербайджанском языке MDB Oyunları: Azərbaycan idmançılarının daha 5 medalı rəsmiləşib

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