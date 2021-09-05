Игры стран СНГ: Азербайджанские спортсмены продолжат борьбу за медали

Сегодня на I Играх стран СНГ в Казани представители Азербайджана будут соревноваться в трех видах спорта.

Сегодня на I Играх стран СНГ в Казани представители Азербайджана будут соревноваться в трех видах спорта.

Как сообщает Report, по борьбе на поясах в мужской категории выступят Нахид Велиев (57 кг) и Магеррам Эйвазов (68 кг), а в женской - Санубяр Набиева (66 кг) и Айтекин Пашазаде (76 кг).

В то же время по тайскому боксу медали оспорят Муса Нурузаде (57 кг) и Махар Асадзаде (63,5 кг). Соперником Асадзаде будет представитель из Армении.

Сегодня также сборная Азербайджана, входящая в группу B по баскетболу 3x3, встретится с Кыргызстаном и Беларусью.