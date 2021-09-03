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Игры стран СНГ: Азербайджанские борцы вышли в финал

Игры стран СНГ: Азербайджанские борцы вышли в финал Четыре азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в финал на первых играх стран Содружества независимых государств (СНГ)
Индивидуальные
3 сентября 2021 г. 17:20
Игры стран СНГ: Азербайджанские борцы вышли в финал

Четыре азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в финал на первых играх стран Содружества независимых государств (СНГ).

По данным Report, Нихад Гулузаде (55 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Гурбан Гурбанов (72 кг) и Сархан Мамедов (130 кг) вышли в финал, обеспечив себе как минимум серебряную медаль.

Нихат Мамедли (60 кг), Эльджан Мамедов (77 кг) и Лачын Алиев (87 кг) проиграли в полуфинале. Они выйдут на встречи за бронзовые медали.

Умидали Мусаев (63 кг) потерпел поражение в обеих встречах группового этапа.

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Версия на английском языке CIS Games: Azerbaijani wrestlers qualify for finals
Версия на азербайджанском языке ФотоMDB Oyunları: Azərbaycanın 4 güləşçisi finala çıxaraq medalı təmin edib

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