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Игры стран СНГ: Азербайджанские борцы вольного стиля вступают в борьбу

Игры стран СНГ: Азербайджанские борцы вольного стиля вступают в борьбу На проходящих в Казани I Играх стран СНГ сегодня в борьбу вступают борцы вольного стиля - юноши и девушки.
Индивидуальные
4 сентября 2021 г. 10:23
Игры стран СНГ: Азербайджанские борцы вольного стиля вступают в борьбу

На проходящих в Казани I Играх стран СНГ сегодня в борьбу вступают борцы вольного стиля - юноши и девушки.

Как передает командированный в Казань корреспондент Report, в соревнованиях среди юношей Азербайджан представят 10 борцов. В соревнованиях среди девушек выступят 5 спортсменок.

Кроме того, два боксера выступят в финальных соревнованиях.

I Игры стран СНГ

4 сентября

Бокс

Место проведения: Спортивный комплекс "Центр бокса и настольного тенниса"

13:00-21:00

Полуфинал

48 кг. Таги Насибов – Жавохир Куйсинов (Узбекистан)

50 кг. Ибрагим Зейналов – Артем Назаров (Россия)

Вольная борьба

Место проведения "Дворец единоборств Ак Барс":

11:30 - 19:30

Женщины-борцы

50 кг. Шахане Назарова

53 кг. Татьяна Варансова

55 кг. Ясаман Меджидли

62 кг. Жаля Алиева

65 кг. Биргюль Солтанова

Вольная борьба

57 кг. Алиаббас Рзазаде

61 кг. Турал Гусейнов

65 кг. Сабир Джафаров

70 кг. Намус Оруджов

74 кг. Джабраил Гаджиев

79 кг. Ашраф Аширов

86 кг. Абубакр Абакаров

92 кг. Осман Османов

97 кг. Ислам Ильясов

125 кг. Айдын Ахмедов

3 сентября в борьбу вступили азербайджанские борцы греко-римского стиля и женщины-боксеры.

Борцы греко-римского стиля завоевали 3 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Женщины-боксеры уступили соперницам в первой же встрече.

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Версия на азербайджанском языке MDB Oyunları: Azərbaycan sərbəst güləşçiləri mübarizəyə qoşulur

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