Игры стран СНГ: Азербайджанские боксеры упустили победу над соперниками

Двое азербайджанских боксеров завершили выступление на первых Играх стран СНГ в Казани (РФ).
Как сообщает командированный в Казань сотрудник Report, Тагы Насибову (48 кг) не удалось одолеть в полуфинале узбекского боксера Жавохира Куйсинова.
Другой азербайджанский боксер Ибрагим Зейналов (50 кг) проиграл россиянину Артему Назарову.
Накануне азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Сейчас Азербайджан занимает вторую строчку в медальном зачете I Игр стран СНГ.