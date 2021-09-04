Игры стран СНГ: Азербайджанские боксеры упустили победу над соперниками

Двое азербайджанских боксеров завершили выступление на первых Играх стран СНГ в Казани (РФ).

Двое азербайджанских боксеров завершили выступление на первых Играх стран СНГ в Казани (РФ).

Как сообщает командированный в Казань сотрудник Report, Тагы Насибову (48 кг) не удалось одолеть в полуфинале узбекского боксера Жавохира Куйсинова.

Другой азербайджанский боксер Ибрагим Зейналов (50 кг) проиграл россиянину Артему Назарову.

Накануне азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Сейчас Азербайджан занимает вторую строчку в медальном зачете I Игр стран СНГ.