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Игры стран СНГ: Азербайджанские боксеры упустили победу над соперниками

Игры стран СНГ: Азербайджанские боксеры упустили победу над соперниками Двое азербайджанских боксеров завершили выступление на первых Играх стран СНГ в Казани (РФ).
Индивидуальные
4 сентября 2021 г. 15:37
Игры стран СНГ: Азербайджанские боксеры упустили победу над соперниками

Двое азербайджанских боксеров завершили выступление на первых Играх стран СНГ в Казани (РФ).

Как сообщает командированный в Казань сотрудник Report, Тагы Насибову (48 кг) не удалось одолеть в полуфинале узбекского боксера Жавохира Куйсинова.

Другой азербайджанский боксер Ибрагим Зейналов (50 кг) проиграл россиянину Артему Назарову.

Накануне азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Сейчас Азербайджан занимает вторую строчку в медальном зачете I Игр стран СНГ.

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Версия на азербайджанском языке MDB Oyunları: Azərbaycanın daha iki boksçusu məğlub olub

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