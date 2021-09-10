Игры СНГ: Во время финальной встречи сборной Азербайджана в зале погас свет

На I Играх стран СНГ в Казани в ходе проведения соревнований в зале погас свет.
Как сообщает Report, неприятный инцидент произошел на стадионе "Ak Bars Arena" во время финальной встречи между Азербайджаном и Узбекистаном в командных соревнованиях по дзюдо.
В ходе поединка Дианы Шорановой с Шукурджон Аминовой в весовой категории до 63 кг вся арена на мгновение погрузилась во мрак. Вскоре заработал генератор, и через некоторое время энергоснабжение было полностью восстановлено.
Проигравший Узбекистану со счетом 3:5 Азербайджан завоевал серебряную медаль.