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Игры СНГ: Во время финальной встречи сборной Азербайджана в зале погас свет

Игры СНГ: Во время финальной встречи сборной Азербайджана в зале погас свет На I Играх стран СНГ в Казани в ходе проведения соревнований в зале погас свет.
Индивидуальные
10 сентября 2021 г. 19:46
Игры СНГ: Во время финальной встречи сборной Азербайджана в зале погас свет

На I Играх стран СНГ в Казани в ходе проведения соревнований в зале погас свет.

Как сообщает Report, неприятный инцидент произошел на стадионе "Ak Bars Arena" во время финальной встречи между Азербайджаном и Узбекистаном в командных соревнованиях по дзюдо.

В ходе поединка Дианы Шорановой с Шукурджон Аминовой в весовой категории до 63 кг вся арена на мгновение погрузилась во мрак. Вскоре заработал генератор, и через некоторое время энергоснабжение было полностью восстановлено.

Проигравший Узбекистану со счетом 3:5 Азербайджан завоевал серебряную медаль.

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