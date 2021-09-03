Игры СНГ: В борьбу вступают азербайджанские спортсмены

На проходящих в Казани I Играх стран СНГ сегодня в борьбу вступят азербайджанские борцы греко-римского стиля и женщины-боксеры.

На проходящих в Казани I Играх стран СНГ сегодня в борьбу вступят азербайджанские борцы греко-римского стиля и женщины-боксеры.

Как передает Report, борцы в восьми весовых категориях начнут выступления с 1/4 финала. Выступления борцов греко-римского стиля продлятся один день.

Женщины-боксеры вступают в борьбу с полуфинала. Они выступят в трех весовых категориях.

I Игры стран СНГ

3 сентября

Бокс

Место проведения: "Центр бокса и настольного тенниса"

1/2 финала

13:00 - 21:00

48 кг. Исмайлова Арзу – Адышева Анита (Казахстан)

57 кг. Искендер Гызбас – Муратбаева Рано (Узбекситан)

63 кг. Рзаева Эмили – Галякина Кристина (Россия)

Греко-римская борьба

Место проведения: Центр боевых видов спорта "Ак Барс"

11:30 - 15:00

1/4 финала

55 кг. Гулузаде Нихат

60 кг. Мамедли Нихат

63 кг. Мусаев Умидали

67 кг. Джафаров Хасрет

72 кг. Гурбанов Гурбан

77 кг. Мамедов Эльджан

87 кг. Велиев Лачын

130 кг. Мамедов Сархан

11:30-15:00. 1/2 финала

16:00 - 19:30. Утешительный этап

16:00-19:30. Финал.