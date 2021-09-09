О нас
Report Georgia
Аудио новости

Игры СНГ: Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль

Игры СНГ: Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль В Казани (Россия) стартовали финальные встречи по дзюдо I Игр стран СНГ.
Индивидуальные
9 сентября 2021 г. 18:37
Игры СНГ: Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль

В Казани (Россия) стартовали финальные встречи по дзюдо I Игр стран СНГ.

По информации командированного в столицу Татарстана сотрудника Report, в весовой категории до 60 кг соперниками в борьбе за золотую медаль стали представители Азербайджана Ахмед Юсифов и Ровшан Алиев.

Алиев победил за счет штрафных баллов и стал чемпионом. А Юсифов довольствовался серебряной медалью.

Дзюдоисты Эльчин Гусейнов (66 кг), Мурад Фатиев (81 кг) и Джамал Фейзиев (+100 кг) завоевали бронзовые медали. Дзюдоистка Шафаг Гамидова (48 кг) также довольствовалась бронзовой медалью.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоCIS Games: Azerbaijani judoka wins gold
Версия на азербайджанском языке ФотоMDB Oyunları: Azərbaycan cüdoda ikinci qızıl medalı qazanıb

Другие новости из категории

Чемпионат Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала серебро
Чемпионат Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала серебро
9 сентября 2021 г. 19:36
Азербайджанский спортсмен возвращается с I Игр стран СНГ с двумя медалями
Азербайджанский спортсмен возвращается с I Игр стран СНГ с двумя медалями
9 сентября 2021 г. 17:49
Замминистра спорта РФ: У Азербайджана - хороший опыт в организации мероприятий
Замминистра спорта РФ: У Азербайджана - хороший опыт в организации мероприятий
9 сентября 2021 г. 16:37
Азербайджан официально выдвинул свою кандидатуру на II Игры СНГ
Азербайджан официально выдвинул свою кандидатуру на II Игры СНГ
9 сентября 2021 г. 14:47
Скончался азербайджанец-чемпион Европы по вольной борьбе 
Скончался азербайджанец-чемпион Европы по вольной борьбе 
9 сентября 2021 г. 13:38
Джокович стал последним полуфиналистом US Open
Джокович стал последним полуфиналистом US Open
9 сентября 2021 г. 08:57
Определились все полуфиналистки US Open
Определились все полуфиналистки US Open
9 сентября 2021 г. 06:51
Игры СНГ: Азербайджан завоевал очередную медаль
ФотоИгры СНГ: Азербайджан завоевал очередную медаль
8 сентября 2021 г. 19:15
Игры стран СНГ: Азербайджан завоевал еще две бронзовые медали
Игры стран СНГ: Азербайджан завоевал еще две бронзовые медали
8 сентября 2021 г. 13:38
Игры стран СНГ: Сборная Азербайджана по бадминтону одолела команду Армении
ФотоИгры стран СНГ: Сборная Азербайджана по бадминтону одолела команду Армении
7 сентября 2021 г. 21:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi