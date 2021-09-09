Игры СНГ: Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль

В Казани (Россия) стартовали финальные встречи по дзюдо I Игр стран СНГ.

В Казани (Россия) стартовали финальные встречи по дзюдо I Игр стран СНГ.

По информации командированного в столицу Татарстана сотрудника Report, в весовой категории до 60 кг соперниками в борьбе за золотую медаль стали представители Азербайджана Ахмед Юсифов и Ровшан Алиев.

Алиев победил за счет штрафных баллов и стал чемпионом. А Юсифов довольствовался серебряной медалью.

Дзюдоисты Эльчин Гусейнов (66 кг), Мурад Фатиев (81 кг) и Джамал Фейзиев (+100 кг) завоевали бронзовые медали. Дзюдоистка Шафаг Гамидова (48 кг) также довольствовалась бронзовой медалью.