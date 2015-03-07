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    ​Игрок сборной Азербайджана подписала контракт с клубом Словении

    Елена Павлухина будет играть в составе клуба Любляна

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Член женской сборной Азербайджана по велотреку Елена Павлухина подписала контракт с клубом "Любляна" из Словении.

    Как сообщили Report в пресс-службе Федерации велоспорта Азербайджана, велосипедистка в составе новой команды сегодня примет участие на соревнованиях.

    Состоялась презентация одноименной столичной команды в Словении. На презентации принимали участие вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана Сахиб Алекперов и генеральный секретарь федерации Фархад Алиев. Руководство клуба выразило уверенность, что игрок сборной Азербайджана оправдает надежды и принесет пользу клубу.

    Сегодня "Любляна" примет участие на первых в этом году соревнованиях. 

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