​Игрок сборной Азербайджана подписала контракт с клубом Словении

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Член женской сборной Азербайджана по велотреку Елена Павлухина подписала контракт с клубом "Любляна" из Словении.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации велоспорта Азербайджана, велосипедистка в составе новой команды сегодня примет участие на соревнованиях.

Состоялась презентация одноименной столичной команды в Словении. На презентации принимали участие вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана Сахиб Алекперов и генеральный секретарь федерации Фархад Алиев. Руководство клуба выразило уверенность, что игрок сборной Азербайджана оправдает надежды и принесет пользу клубу.

Сегодня "Любляна" примет участие на первых в этом году соревнованиях.