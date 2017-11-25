IAAF объявила имена лучших легкоатлетов 2017 года

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Катарский прыгун в высоту Мутаз Эсса Баршим признан Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) лучшим спортсменом 2017 года.

Как передает Report, об этом было объявлено на церемонии в Монако.

Баршим в 2017 году стал победителем чемпионата мира. На награду также претендовали британец Мо Фара, выигравший на ЧМ золото (бег на 10 000 метров) и серебро (бег на 5 000 метров), а также Уэйд ван Никерк (ЮАР), в активе которого золото на 400-метровке и серебро на 200-метровке лондонского чемпионата мира.

Завершивший карьеру восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт был удостоен специальной президентской награды.