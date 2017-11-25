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    IAAF объявила имена лучших легкоатлетов 2017 года

    Приз лучшему спортсмену достался катарскому прыгуну в высоту Мутазу Эсса Баршиму

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Катарский прыгун в высоту Мутаз Эсса Баршим признан Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) лучшим спортсменом 2017 года.

    Как передает Report, об этом было объявлено на церемонии в Монако.

    Баршим в 2017 году стал победителем чемпионата мира. На награду также претендовали британец Мо Фара, выигравший на ЧМ золото (бег на 10 000 метров) и серебро (бег на 5 000 метров), а также Уэйд ван Никерк (ЮАР), в активе которого золото на 400-метровке и серебро на 200-метровке лондонского чемпионата мира.

    Завершивший карьеру восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт был удостоен специальной президентской награды.

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