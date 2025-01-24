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ИА Report награждено Международной спортивной премией Zəfər-2024

ИА Report награждено Международной спортивной премией Zəfər-2024 В Баку прошла церемония награждения отличившихся в прошлом году в сфере спорта лиц и учреждений премией Zəfər-2024 (Триумф-2024), учрежденной журналом Sportsman.
Индивидуальные
24 января 2025 г. 22:26
ИА Report награждено Международной спортивной премией Zəfər-2024

В Баку прошла церемония награждения отличившихся в прошлом году в сфере спорта лиц и учреждений премией Zəfər-2024 (Триумф-2024), учрежденной журналом Sportsman.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, представители федераций и клубов, а также другие представители спортивной общественности.

Главный редактор журнала Sportsman Рашад Гамаршахоглу рассказал об успехах азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях в прошлом году. Он выразил уверенность, что достижений в 2025 году будет еще больше, и подчеркнул особую роль президента Ильхама Алиева в развитии азербайджанского спорта. Затем состоялась церемония вручения.

В номинации "Информационное агентство года" лучшим стало ИА Report.

Отметим, что первый номер журнала Sportsman вышел 31 января 2004 года. Наряду с пропагандой спорта и Олимпийского движения, журнал в 2007 году при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана учредил премию Zəfər за высокие спортивные достижения. Эта награда вручается спортсменам, тренерам, специалистам, достигшим высших спортивных результатов, а также различным организациям, поддерживающим азербайджанский спорт.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке Фото"Report" “Zəfər” 2024 Beynəlxalq İdman Mükafatına layiq görülüb

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