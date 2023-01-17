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Хумай Гафарова: Нахчыванские гимнасты впервые тренируются с членами сборной

Хумай Гафарова: Нахчыванские гимнасты впервые тренируются с членами сборной Нахчыванские гимнасты впервые участвуют в учебно-тренировочных сборах совместно с членами сборной.
Индивидуальные
17 января 2023 г. 17:05
Хумай Гафарова: Нахчыванские гимнасты впервые тренируются с членами сборной

Нахчыванские гимнасты впервые участвуют в учебно-тренировочных сборах совместно с членами сборной.

Об этом Report заявила тренер по художественной гимнастике из Нахчыванской Автономной Республики Хумай Гафарова.

По ее словам, целью приезда в Баку является повышение уровня подготовки нахчыванских гимнастов и более серьезная подготовка к предстоящим соревнованиям: "В Нахчыване секция художественной гимнастики действует с 2014 года. В занятиях принимают участие около 100 детей в возрасте от 3 до 11 лет. Благодаря поддержке Федерации гимнастики Азербайджана мы начали работать более слаженно".

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Версия на азербайджанском языке Humay Qafarova: “Naxçıvan gimnastları ilk dəfə milli komandanın üzvləri ilə birgə məşqə çıxırlar”

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