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Художественные гимнастки Азербайджана отправились на чемпионат мира

Художественные гимнастки Азербайджана отправились на чемпионат мира Члены национальной команды Азербайджана по художественной гимнастике примут участие во 2-м чемпионате мира среди молодежи, который стартует 7 июля в румынском городе Клуж-Напока.
Индивидуальные
5 июля 2023 г. 11:35
Художественные гимнастки Азербайджана отправились на чемпионат мира

Члены национальной команды Азербайджана по художественной гимнастике примут участие во 2-м чемпионате мира среди молодежи, который стартует 7 июля в румынском городе Клуж-Напока.

Как как сообщает Report со ссылкой на федерацию, азербайджанские гимнастки, выступающие с индивидуальными программами, Шамс Агагусейнова, Нурай Ахмедзаде, Назрин Абдуллаева, члены команды по групповым упражнениям Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Медина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова, завершив учебно-тренировочные сборы в Венгрии, отправились в Румынию.

Отметим, что турнир завершится 9 июля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bədii gimnastları dünya çempionatına yollanıblar

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