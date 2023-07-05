Художественные гимнастки Азербайджана отправились на чемпионат мира

Члены национальной команды Азербайджана по художественной гимнастике примут участие во 2-м чемпионате мира среди молодежи, который стартует 7 июля в румынском городе Клуж-Напока.

Члены национальной команды Азербайджана по художественной гимнастике примут участие во 2-м чемпионате мира среди молодежи, который стартует 7 июля в румынском городе Клуж-Напока.

Как как сообщает Report со ссылкой на федерацию, азербайджанские гимнастки, выступающие с индивидуальными программами, Шамс Агагусейнова, Нурай Ахмедзаде, Назрин Абдуллаева, члены команды по групповым упражнениям Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Медина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова, завершив учебно-тренировочные сборы в Венгрии, отправились в Румынию.

Отметим, что турнир завершится 9 июля.