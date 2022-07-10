Хидаят Гейдаров: Я был уверен, что выиграю золотую медаль

В сюжете телеканала Euronews о турнире Большого Шлема, прошедшем в Венгрии, уделено место мнениям азербайджанского спортсмена Хидаята Гейдарова, завоевавшего золотую медаль.

В сюжете телеканала Euronews о турнире Большого Шлема, прошедшем в Венгрии, уделено место мнениям азербайджанского спортсмена Хидаята Гейдарова, завоевавшего золотую медаль.

Как сообщает Report , в сюжете отмечается, что Х.Гейдаров, выступавший в весовой категории 73 кг, обыграл чемпиона мира Лашу Шавдатуашвили из Грузии в поединке "Golden score".

Азербайджанский дзюдоист сказал в интервью, что был очень уверен в себе и в то же время чувствовал волнение из-за финала, который был очень важным этапом в его карьере.

"Проснувшись этим утром, я чувствовал себя бодро, знал, что выйду в финал. Когда завоевал право выступать в решающем поединке, был уверен, что уже не отдам победу сопернику, поэтому был уверен, что выиграю золотую медаль", - подчеркнул Х.Гейдаров.

Напомним, что азербайджанские дзюдоисты завершили турнир Большого шлема в столице Венгрии Будапеште с тремя медалями. Хидаят Гейдаров в весовой категории 73 кг завоевал золотую медаль, Саид Моллайи (81 кг) – серебряную, а Рустам Оруджев (73 кг) – бронзовую.