Хидаят Гейдаров: Все во Франции будут слушать гимн Азербайджана стоя

Все во Франции будут слушать гимн Азербайджана стоя.

Все во Франции будут слушать гимн Азербайджана стоя.

Как сообщает сотрудник Report из Парижа, об этом сказал азербайджанский дзюдоист, завоевавший золото на летней Олимпиаде, Хидаят Гейдаров.

Азербайджанский спортсмен добавил, что благодаря этой победе пополнил свою коллекцию медалей:

"Я пополнил свою коллекцию медалей. К этой олимпиаде я готовился 4 года. Я также буду готовиться к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Я читаю отзывы, написанные обо мне в соцсетях. Благодарю всех, кто меня поддерживал. Мы дети победившей нации. Все во Франции будут слушать гимн Азербайджана стоя.

Напомним, что Хидаят Гейдаров сегодня завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Париже, победив в финале француза Джона Бенджамина Габана.