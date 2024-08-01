Хидаят Гейдаров возглавил рейтинг азербайджанских спортсменов

Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинговую таблицу членов национальных команд по олимпийским видам спорта на 1 августа.

Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинговую таблицу членов национальных команд по олимпийским видам спорта на 1 августа.

Как сообщает Report, рейтинг возглавил дзюдоист Хидаят Гейдаров (600 очков), завоевавший золотую медаль на летних Олимпийских играх во французском Париже.

Команда в групповых упражнениях по художественной гимнастике (510 очков) заняла второе место, а гимнаст Никита Симонов (430 очков) - третье.

В рейтинг также вошли художественная гимнастка Зохра Агамирова (340 очков), дзюдоисты Зелим Коцоев (330 очков), Рашид Мамедалиев (295 очков), Балабей Агаев (290 очков), Эльджан Гаджиев (290 очков), Яшар Наджафов (290 очков) и Лейла Алиева (280 очков).