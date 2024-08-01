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Хидаят Гейдаров возглавил рейтинг азербайджанских спортсменов

Хидаят Гейдаров возглавил рейтинг азербайджанских спортсменов Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинговую таблицу членов национальных команд по олимпийским видам спорта на 1 августа.
Индивидуальные
1 августа 2024 г. 12:43
Хидаят Гейдаров возглавил рейтинг азербайджанских спортсменов

Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинговую таблицу членов национальных команд по олимпийским видам спорта на 1 августа.

Как сообщает Report, рейтинг возглавил дзюдоист Хидаят Гейдаров (600 очков), завоевавший золотую медаль на летних Олимпийских играх во французском Париже.

Команда в групповых упражнениях по художественной гимнастике (510 очков) заняла второе место, а гимнаст Никита Симонов (430 очков) - третье.

В рейтинг также вошли художественная гимнастка Зохра Агамирова (340 очков), дзюдоисты Зелим Коцоев (330 очков), Рашид Мамедалиев (295 очков), Балабей Агаев (290 очков), Эльджан Гаджиев (290 очков), Яшар Наджафов (290 очков) и Лейла Алиева (280 очков).

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Версия на азербайджанском языке Hidayət Heydərov Azərbaycan idmançılarının yeni reytinq cədvəlində birinci pilləyə yüksəlib

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