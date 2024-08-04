Хидаят Гейдаров рассказал о планах взять золото Олимпиады 2028 года в США

Олимпийский чемпион по дзюдо Хидаят Гейдаров заявил, что намерен взять золото Игр, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году.
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"Разумеется, впереди нас ожидает Олимпиада 2028 года в Лос-Анджелесе, но до этого предстоит еще много соревнований – чемпионат Европы, чемпионат мира. Я вернусь к выступлениям после небольшого перерыва", - уточнил Х.Гейдаров.
Он подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы стать двукратным олимпийским чемпионом.
Напомним, что дзюдоисты Хидаев Гейдаров и Зелим Коцоев, завоевавшие золотые медали на XXXIII Летних Олимпийских играх в столице Франции Париже, а также другие члены сборной вернулись на родину.