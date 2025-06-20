Олимпийский чемпион Азербайджана Хидаят Гейдаров избран в Комиссию спортсменов Международной федерации дзюдо (IJF).
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Азербайджана.
В рамках проходящего в Будапеште (Венгрия) чемпионата мира спортсмены выбрали своих представителей в Комиссию спортсменов IJF. По итогам голосования пять членов были избраны самими спортсменами, ещё четыре — назначены Исполнительным комитетом IJF.
Новый состав Комиссии будет действовать в течение четырёхлетнего срока — с 2025 по 2029 год.
Олимпийский чемпион, чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы Хидаят Гейдаров был назначен в Комиссию спортсменов решением Исполнительного комитета IJF.