Хидаят Гейдаров и главный тренер сборной лидируют в опросе Международной федерации дзюдо

Олимпийский чемпион Азербайджана Хидаят Гейдаров (73 кг) и главный тренер сборной Ричард Траутман занимают первые строчки в опросе, организованном Международной федерацией дзюдо (IJF).

Олимпийский чемпион Азербайджана Хидаят Гейдаров (73 кг) и главный тренер сборной Ричард Траутман занимают первые строчки в опросе, организованном Международной федерацией дзюдо (IJF).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт IJF, Гейдаров, завоевавший золотую медаль на Олимпиаде в Париже, находится на втором месте в номинации "Дзюдоист года". Другой наш олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг) занимает шестое место среди семи спортсменов.

Главный тренер сборной Ричард Траутман в настоящее время лидирует в голосовании за звание "Тренер года".

Юный дзюдоист Нихад Мамишов (55 кг), завоевавший золотую медаль на прошлогоднем чемпионате мира в Перу, лидирует в номинации "Звезда года".

Кроме того, проект Федерации дзюдо Азербайджана "Адаптивное дзюдо для детей" лидирует в категории "Дзюдо для детей".

Успешные приемы Зелима Цкаева (81 кг) и Турана Байрамова (60 кг) занимают соответственно 10-е и 14-е места среди 20 участников в опросе на "Иппон года".

Отметим, что голосование завершится 10 января. Лучшие дзюдоисты мира 2024 года получат свои награды на турнире "Большой шлем" в Париже 1-2 февраля.