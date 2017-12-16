Хидайет Гейдаров завоевал бронзу на международном турнире в Санкт-Петербурге

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге дан старт международному турниру по дзюдо "World Masters".

Как сообщили Report из Федерации дзюдо Азербайджана, в первый день соревнований сборная команда записала в свой актив одну медаль.

Представляющий нашу страну в весовой категории до 73 кг. Хидайет Гейдаров завоевал бронзу.

Отметим, что на международном турнире, где состязаются 212 атлетов из 46 стран, сборная Азербайджана представлена семью спортсменами.