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    Хидайет Гейдаров завоевал бронзу на международном турнире в Санкт-Петербурге

    На международном турнире, где состязаются 212 атлетов из 46 стран, сборная Азербайджана представлена семью спортсменами

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге дан старт международному турниру по дзюдо "World Masters".

    Как сообщили Report из Федерации дзюдо Азербайджана, в первый день соревнований сборная команда записала в свой актив одну медаль.

    Представляющий нашу страну в весовой категории до 73 кг. Хидайет Гейдаров завоевал бронзу.

    Отметим, что на международном турнире, где состязаются 212 атлетов из 46 стран, сборная Азербайджана представлена семью спортсменами.

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