Хетаг Карсанов: Я одержал победу в тяжелой схватке в финале чемпионата Европы

Я одержал победу в тяжелой схватке в финале чемпионата Европы.

Я одержал победу в тяжелой схватке в финале чемпионата Европы.

Об этом Report сообщил борец сборной Азербайджана по вольной борьбе U-20 Хетаг Карсанов (97 кг), завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде.

"Благодарю Федерацию борьбы Азербайджана за предоставленную возможность выступить на международной арене. Надеюсь, я не разочаровал их. Особую благодарность выражаю своим тренерам, старшему тренеру Арифу Абдуллаеву, всему тренерскому штабу и другим лицам. Финал принес мне множество положительных эмоций. Я очень доволен”, - заявил он.

Отметим, что завоевав одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медали, наша сборная набрала 132 очка и в очередной раз стала чемпионом Европы в командном зачете. Золото завоевал Хетаг Карсанов (97 кг), серебряные медали взяли Васиф Багиров (57 кг), Джамал Аббасов (61 кг), Садиг Мустафазаде (86 кг) и Анар Джафарли (92 кг), а Юсиф Дурсунов (125 кг) удостоился бронзы.