О нас

Хетаг Карсанов: Я одержал победу в тяжелой схватке в финале чемпионата Европы

Хетаг Карсанов: Я одержал победу в тяжелой схватке в финале чемпионата Европы Я одержал победу в тяжелой схватке в финале чемпионата Европы.
Индивидуальные
9 июля 2024 г. 04:48
Хетаг Карсанов: Я одержал победу в тяжелой схватке в финале чемпионата Европы

Я одержал победу в тяжелой схватке в финале чемпионата Европы.

Об этом Report сообщил борец сборной Азербайджана по вольной борьбе U-20 Хетаг Карсанов (97 кг), завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде.

"Благодарю Федерацию борьбы Азербайджана за предоставленную возможность выступить на международной арене. Надеюсь, я не разочаровал их. Особую благодарность выражаю своим тренерам, старшему тренеру Арифу Абдуллаеву, всему тренерскому штабу и другим лицам. Финал принес мне множество положительных эмоций. Я очень доволен”, - заявил он.

Отметим, что завоевав одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медали, наша сборная набрала 132 очка и в очередной раз стала чемпионом Европы в командном зачете. Золото завоевал Хетаг Карсанов (97 кг), серебряные медали взяли Васиф Багиров (57 кг), Джамал Аббасов (61 кг), Садиг Мустафазаде (86 кг) и Анар Джафарли (92 кг), а Юсиф Дурсунов (125 кг) удостоился бронзы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın güləş üzrə Avropa çempionu: Çətin döyüşdə qalib gəldim

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2024 г. 12:40
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
3 июля 2024 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi