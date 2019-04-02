Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон вышел на первое место по общему доходу в истории "Формулы-1".

Как сообщает Report со ссылкой на журнал Forbes, суммарный доход 34-летнего Хэмилтона, который складывается из зарплаты и бонусных выплат, за карьеру в "Формуле-1" достиг отметки в 489 млн долларов.

С 1999 года лидерство по этому показателю удерживал семикратный чемпион "Формулы-1" немец Михаэль Шумахер, заработавший за карьеру 464 млн долларов.

Третье место в рейтинге занимает испанец Фернандо Алонсо (458 млн долларов), который завершил карьеру в "Формуле-1" в прошлом сезоне.

Отметим, что в прошлом сезоне Хэмилтон продлил контракт с "Мерседес" до 2020 года. Пилот, который дебютировал в "королевских гонках" в 2007 году, является пятикратным чемпионом "Формулы-1".