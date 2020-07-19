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Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии "Формулы-1" Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.
Индивидуальные
19 июля 2020 г. 20:09
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии Формулы-1

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.

Как передает Report, второе место занял нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третье - финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

Хэмилтон вышел в лидеры личного зачета, набрав 63 очка после трех Гран-при, на втором месте находится Боттас (58), на третьем - Ферстаппен (33).

В Кубке конструкторов "Мерседес" упрочил лидерство, имея на счету после трех этапов 121 очко, ближайшим преследователем немецкой команды является "Ред Булл" (55). "Альфа Таури" с семью очками занимает седьмое место.

Отметим, что Хэмилтон в восьмой раз выиграл Гран-при Венгрии и повторил рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед на одном этапе - немец восемь раз побеждал во Франции. Всего на счету Хэмилтона 86 побед в "Формуле-1", рекорд "королевских гонок" принадлежит Шумахеру (91).

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