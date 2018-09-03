Хэмилтон выиграл Гран-при Италии "Формулы-1"

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке на Гран-при Италии. Второе место досталось пилоту «Феррари» Кими Райкконену, третьим финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, однако по ходу гонки голландец получил пятисекундный штраф за некорректную борьбу с Валттери Боттасом и уступил в протоколе третье место финскому пилоту «Мерседеса», пропустив вперёд ещё и Себастьяна Феттеля, передает Report со ссылкой на championat.com.