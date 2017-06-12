Хэмилтон выиграл Гран-при Формулы-1 в Канаде

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, представляющий команду Mercedes, выиграл Гран-при Канады.

Как передает Report, вторым стал его партнер по Mercedes Валттери Боттас, третье место занял представитель Red Bull Даниэль Риккардо.

10 июня Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Канады. Он установил новый рекорд трассы.

Первое место в общем зачете «Формулы-1» занимает Себастьян Феттель (Ferrari), который набрал 141 очко. Хэмилтон идет вторым, в его активе 129 баллов. Боттас расположился на третьей строчке с 93 очками.

Следующий этап Гран-при пройдет с 23 по 25 июня в Азербайджане.